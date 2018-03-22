Гройсман: Надо повысить на местном уровне ответственность за выплату зарплат

Это подчеркнул во время брифинга в городе Косов Ивано-Франковской области Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос относительно выплаты зарплаты в регионах.

«Безусловно, надо сделать все необходимые шаги, чтобы вовремя платить заработную плату. Я никогда в жизни не оставлю людей в беде, никогда не позволю им не доплатить. Однако, надо повысить ответственность местных руководителей, у которых есть средства, но они тратят их в течение года на другие нужды, не думая о людях. Такого не будет. Там, где есть потребности в районах в средствах, государство всегда поддержит. Но надо сделать так, чтобы на местном уровне была высокая ответственность», - убежден Гройсман.

Он отметил, что в прошлом году за поддержкой госбюджета для выплаты зарплаты обратились четыре области. Тогда в регионы для этого направили 257 млн грн. А после аудита оказалось, что не во всех областях была потребность. Премьер убежден, что тогда надо было из областного бюджета в рамках децентрализации средств передать их в районы и «не перекладывать проблему с местного уровня на центральный».

Как сообщалось, сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил Ивано-Франковскую область с рабочим визитом. Он провел совещание по развитию горных и высокогорных территорий.