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Гройсман: Надо повысить на местном уровне ответственность за выплату зарплат

Владимир Гройсман
21:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Государство не оставит людей без зарплаты, однако, ответственность за своевременную ее выплату должна лечь на местных руководителей.

Это подчеркнул во время брифинга в городе Косов Ивано-Франковской области Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос относительно выплаты зарплаты в регионах.

«Безусловно, надо сделать все необходимые шаги, чтобы вовремя платить заработную плату. Я никогда в жизни не оставлю людей в беде, никогда не позволю им не доплатить. Однако, надо повысить ответственность местных руководителей, у которых есть средства, но они тратят их в течение года на другие нужды, не думая о людях. Такого не будет. Там, где есть потребности в районах в средствах, государство всегда поддержит. Но надо сделать так, чтобы на местном уровне была высокая ответственность», - убежден Гройсман.

Он отметил, что в прошлом году за поддержкой госбюджета для выплаты зарплаты обратились четыре области. Тогда в регионы для этого направили 257 млн грн. А после аудита оказалось, что не во всех областях была потребность. Премьер убежден, что тогда надо было из областного бюджета в рамках децентрализации средств передать их в районы и «не перекладывать проблему с местного уровня на центральный».

Как сообщалось, сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил Ивано-Франковскую область с рабочим визитом. Он провел совещание по развитию горных и высокогорных территорий.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Зарплата, Экономика Украины.
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