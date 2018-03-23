Порошенко сообщил, какой должна быть минимальная зарплата в Украине

В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Луцке.

"В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Средняя заработная плата должна быть 10 тыс. гривен. И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами", - подчеркнул Президент.

Правительство все для этого сделало со своей стороны, отметил Порошенко.

"Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он.

Напомним, средняя заработная плата в вакансиях , которые подаются в Госслужбу занятости, составляет лишь 4,3 тысячи гривен, при уровне в почти 8 тыс. гривен по итогам прошлого года.