Комитет ПАСЕ посетил НАПК для обсуждения е-декларирования

Представители Мониторингового комитета ПАСЕ посетили НАПК. Во время встречи стороны обсудили прогресс во введении автоматизированной проверки е-деклараций.

Об этом сообщил руководитель департамента антикоррупционной политики НАПК Владимир Мароха в комментарии корреспонденту.

"Что касается визита в НАПК, представителям комитета, как и многих других наших коллег-доноров и международные организации интересует самое первое внедрение автоматизированной проверки деклараций, которые поступают в реестр. Они были проинформированы, что мы совместно с программой развития ООН в Украине дорабатываем модуль. Теперь мы выполнили свою часть обязательств, и, по-видимому, с понедельника передадим результаты, затем проведут тендер, и победитель будет дорабатывать модуль с тем, чтобы его потом интегрировать в существующую систему", - заявил Мароха.

Он добавил, что представители Мониторингового комитета ПАСЕ также интересовались позицией НАПК относительно отмены декларирования для общественных активистов.

Представители НАПК встретились с содокладчиком Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государства-члена Совета Европы (Мониторингового комитета ПАСЕ) Ээриком-Ниилсом Кроссом и заместителем руководителя секретариата этого комитета Басом Кляйном в рамках их визита в Украину 18-22 марта.