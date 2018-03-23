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Комитет ПАСЕ посетил НАПК для обсуждения е-декларирования

Е-декларации
17:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Автоматизированная проверка е-деклараций: Мониторинговый комитет ПАСЕ посетил НАПК.

Представители Мониторингового комитета ПАСЕ посетили НАПК. Во время встречи стороны обсудили прогресс во введении автоматизированной проверки е-деклараций.

Об этом сообщил руководитель департамента антикоррупционной политики НАПК Владимир Мароха в комментарии корреспонденту.

"Что касается визита в НАПК, представителям комитета, как и многих других наших коллег-доноров и международные организации интересует самое первое внедрение автоматизированной проверки деклараций, которые поступают в реестр. Они были проинформированы, что мы совместно с программой развития ООН в Украине дорабатываем модуль. Теперь мы выполнили свою часть обязательств, и, по-видимому, с понедельника передадим результаты, затем проведут тендер, и победитель будет дорабатывать модуль с тем, чтобы его потом интегрировать в существующую систему", - заявил Мароха.

Он добавил, что представители Мониторингового комитета ПАСЕ также интересовались позицией НАПК относительно отмены декларирования для общественных активистов.

Представители НАПК встретились с содокладчиком Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государства-члена Совета Европы (Мониторингового комитета ПАСЕ) Ээриком-Ниилсом Кроссом и заместителем руководителя секретариата этого комитета Басом Кляйном в рамках их визита в Украину 18-22 марта.

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Новости Бизнеса, Е-декларации, НАПК, ПАСЕ, Украина, Электронное декларирование.
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