https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Pensii_1468937787_thumb-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/3973253-finansirovanie-martovskih-pensiy-zaversheno.html
Финансирование мартовских пенсий завершено
Новости Бизнеса: Пенсионный фонд завершил финансирование мартовских пенсий на 30,5 млрд грн.
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование мартовских пенсий на сумму 30,5 млрд грн, сообщила пресс-служба фонда.
"23 марта 2018 года, в соответствии с графиком ежедневного финансирования пенсионных выплат, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за текущий месяц. На их обеспечение направлено 30,5 млрд грн", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сумма выплат Пенсионного фонда Украины в 2017 году составила 291,5 млрд грн (с учетом проведенной в декабре 2017 года выплаты пенсий за январь 2018 года в размере 10 млрд грн), что на 13%, или 38,1 млрд грн, больше, чем в 2016 году.
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