Финансирование мартовских пенсий завершено

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование мартовских пенсий на сумму 30,5 млрд грн, сообщила пресс-служба фонда.

"23 марта 2018 года, в соответствии с графиком ежедневного финансирования пенсионных выплат, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за текущий месяц. На их обеспечение направлено 30,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сумма выплат Пенсионного фонда Украины в 2017 году составила 291,5 млрд грн (с учетом проведенной в декабре 2017 года выплаты пенсий за январь 2018 года в размере 10 млрд грн), что на 13%, или 38,1 млрд грн, больше, чем в 2016 году.