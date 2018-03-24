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Нацбанк Украины уничтожил монет на 1,2 млн гривень

Монета
09:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay

Новости Бизнеса: НБУ в прошлом 2017 году уничтожил монет на 1,2 млн гривень.

В прошлом году Национальный банк уничтожил разменных и оборотных монет на сумму в 1,2 млн гривен.

Об этом сообщили в Нацбанке в ответе на запрос.

"В течение 2017 года Национальным банком Украины было отправлено для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук на сумму в 1,2 млн гривен", — говорится в сообщении.

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Новости Бизнеса, Монеты, Нацбанк, НБУ, Оборотные монеты, Уничтожение монет.
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