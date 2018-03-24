Нацбанк Украины уничтожил монет на 1,2 млн гривень

В прошлом году Национальный банк уничтожил разменных и оборотных монет на сумму в 1,2 млн гривен.

Об этом сообщили в Нацбанке в ответе на запрос.

"В течение 2017 года Национальным банком Украины было отправлено для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук на сумму в 1,2 млн гривен", — говорится в сообщении.