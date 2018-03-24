https://telegraf.com.ua/files/2018/03/coin-2221593_1920-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/3973744-natsbank-ukrainyi-unichtozhil-monet-na-1-2-mln-griven.html
Нацбанк Украины уничтожил монет на 1,2 млн гривень
Новости Бизнеса: НБУ в прошлом 2017 году уничтожил монет на 1,2 млн гривень.
В прошлом году Национальный банк уничтожил разменных и оборотных монет на сумму в 1,2 млн гривен.
Об этом сообщили в Нацбанке в ответе на запрос.
"В течение 2017 года Национальным банком Украины было отправлено для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук на сумму в 1,2 млн гривен", — говорится в сообщении.
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