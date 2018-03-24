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Накопительные пенсии: стало известно, без чего невозможна реформа

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21:17 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко назвал два законопроекта, без которых невозможно развитие пенсионной системы.

Без принятия законопроектов №2413 и №6303 развитие второго уровня пенсионной системы невозможно. Об этом заявил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Александр Панченко, передает НБУ.

"Без принятия законопроектов №2413 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" и №6303 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала" развитие второго уровня пенсионной системы не возможно", - отметил он.

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Как добавил Панченко, принятие этих законов является главной предпосылкой развития второго уровня пенсионной системы.

Напомним, в НКЦБФР убеждены, что введение накопительной системы пенсий сгенерирует в Украине большие ресурсы долгосрочных средств, которые смогут привлекать украинские компании.

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Новости Бизнеса, Законопроекты, Накопительная пенсионная система, Пенсионная система, Принятие, Развитие, Украина.
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