Накопительные пенсии: стало известно, без чего невозможна реформа

Без принятия законопроектов №2413 и №6303 развитие второго уровня пенсионной системы невозможно. Об этом заявил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Александр Панченко, передает НБУ.

"Без принятия законопроектов №2413 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" и №6303 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала" развитие второго уровня пенсионной системы не возможно", - отметил он.

Как добавил Панченко, принятие этих законов является главной предпосылкой развития второго уровня пенсионной системы.

Напомним, в НКЦБФР убеждены, что введение накопительной системы пенсий сгенерирует в Украине большие ресурсы долгосрочных средств, которые смогут привлекать украинские компании.