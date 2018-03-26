Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни
Новости: Директора завода "Укроборонпрома" поймали на взятке Директора завода "Укроборонпрома" поймали на взятке
Новости: Ломаченко о бое Усик - Гассиев Ломаченко о бое Усик - Гассиев
Новости: В США на пляж выбросило тело загадочного существа В США на пляж выбросило тело загадочного существа
X

Кличко сообщил, сколько из инвестиций в Украину приходятся на Киев

Киев
02:02 Сегодня Телеграф
Экономическая правда
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: По словам мэра Киева, 60% инвестиций в Украину приходятся на столицу.

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет, что 60% от всех инвестиций в Украину за последние 3 года были сделаны именно в экономику Киева.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко может принять участие в выборах президента Украины
Кличко может принять участие в выборах президента УкраиныЧитать полностью

“60% инвестиций в Украину за последние 3 года “пришли” именно в Киев. Я всегда представляю себя персональным защитником иностранного бизнеса, который вкладывает деньги в Киев. У каждого крупного инвестора есть мои персональные контакты. И при необходимости – могут обратиться ко мне за помощью” – отметил Кличко.

“Мы сегодня в столице делаем все для создания благоприятного инвестиционного климата. Потому что все понимают: без инвестиций город развиваться не будет”, – сказал Кличко.

Кличко рассказал о проектах, которые уже успешно внедрены или реализуются в столице. Прежде всего – система “Умный город”. В рамках которой, в частности, реализован проект “Электронный бюджет города”, позволяющий отслеживать все поступления и расходы столичного бюджета.

Также уже работают системы электронных закупок и петиций, система “Безопасный город”, началась реализация проекта e-health.

Председатель КГГА напомнил, что при поддержке норвежцев в столице создан iHub. Это современный хаб, где могут работать разработчики технологий в различных сферах. Также в столице был открыт Smart city Hub.

Напомним, международная выставка недвижимости MIPIM-2018 состоялась в Каннах (Франция) с 13 по 16 марта. В ходе конференции мэр Киева Виталий Кличко представил проекты, в реализации которых могут принять участие иностранные инвесторы.

В частности, это строительство Канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова, строительство горнолыжного комплекса для активного всесезонного отдыха “Пирогово”, строительство медицинского центра и частного учебного заведения, а также – проект промышленного парка “Киевская бизнес-гавань”.

Справка.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 году составил 2,3 миллиарда долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Виталий Кличко, Инвестиции, КГГА, Киев, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Глава МИД Украины задекларировал доходы за 2017 год Комитет ПАСЕ посетил НАПК для обсуждения е-декларирования Порошенко сообщил, какой должна быть минимальная зарплата в Украине

Последние новости

Могерини провела консультации с отозванным послом ЕС в РФ Безумная красота девушек с невероятно кудрявыми волосами (Фото) Хохот до упада: сексуальные платья из AliExpress, которые не оправдали ожиданий
Сегодня читают
01 МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
02 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
03 ООН назвала пять самых ходовых языков в мире
04 Юная девочка стала звездой матча между сборными Нидерландов и Англии (Видео)
05 Футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику (Видео)
Новости сегодня
01:29 ПСЖ начал переговоры с Конте
00:40 Смешные доказательства, что бабушки и дедушки когда-то отрывались не хуже нас
00:20 Привести себя в порядок: как выглядят возрастные фитнес-блогеры (Фото)
00:05 Смех до слез: прикольная подборка из серии "неприятности случаются"
00:02 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году Порошенко надеется, что закон о БФР примут в этом году
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму
Новости: Плюсы и минусы: что изменится в организме, если отказаться от мяса Плюсы и минусы: что изменится в организме, если отказаться от мяса
Добавить комментарий
0