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Госдолг Украины: вырос в долларовом выражении, но снизился в гривневом

В нацвалюте госдолг сократился на 2,9%
17:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: NBU via flickr

Новости Бизнеса: Государственный долг Украины в феврале вырос на 0,7% - до 76,8 млрд долл.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2018 года вырос на 0,85%, или на $0,65 млрд - до $76,76 млрд, сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг сократился на 2,97%, или на 63,24 млрд грн – до 2,069 трлн грн.

"Сокращение в феврале государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте произошло, в основном, за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода по сравнению с предыдущим, а также за счет погашения долга перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by 2014 года", - отмечено в сообщении.

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С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 0,6%, или на $0,46 млрд, в гривне – снизился на 3,41%, или на 73,06 млрд грн.

Минфин уточняет, что государственный долг в феврале сократился на 2,82% - до 1,781 трлн грн (в долларах возрос на 1,01% - до $66,1 млрд), в том числе внешний - на 4,71% - до 1,036 млрд грн (в долларах сократился на 0,96%, до $38,46 млрд).

Гарантированный государством долг в феврале сократился на 3,89% - до 287,28 млрд грн (в долларах - на 0,1%, до $10,66 млрд), в том числе внешний – на 4,18%, до 273,67 млрд грн (в долларах - на 0,41%, до $10,16 млрд).

Министерство уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 41,51%, еще 31,32% - в гривне, 18,03% - в специальный правах заимствования, 7,93% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в феврале укрепился до 26,95 грн/$1 с 28,01 грн/$1, или на 3,79%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

Как сообщалось, Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

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Предельный размер государственного долга, как ожидается, не превысит на конец 2018 года 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.

По оценкам Минфина госдолг к концу 2018-го не должен превысить 2,756 трлн грн.

Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%. В том числе, прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный – до 10,3% с 11,7% ВВП. 

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Новости Бизнеса, ВВП, Госдолг Украины, МВФ, Минфин.
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