Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство решило не поднимать цену на газ для населения Правительство решило не поднимать цену на газ для населения
Новости: Трагедией в Кемерово: Порошенко выразил соболезнования Трагедией в Кемерово: Порошенко выразил соболезнования
Новости: Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен
Новости: NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год
X

ГФС: Миллионеров в Украине стало больше

Деньги
14:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По сравнению с прошлым годом количество украинских миллионеров выросло вдвое и теперь составляет больше тысячи человек.

В Украине насчитали более тысячи миллионеров, 40% из которых в Киеве, передает УНН со ссылкой на ГФС.

"Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларировали 1 061 украинцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан возросло более чем на 50%. Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы, превышающие миллион гривен, насчитывается в Киеве — 409 человек, или почти 40% от общего количества”, - говорится в сообщении.

Всего, по состоянию на 21 марта граждане подали более 130 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, что на 2% превышает аналогичный период прошлого года. Общая сумма задекларированного дохода составляет 12,3 млрд грн, что на 1,8 млрд грн, или на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила почти 4,1 млрд гривен. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд грн, от продажи движимого или недвижимого имущества — 1,1 млрд грн, при получении других доходов — 2,1 млрд грн и при получении иностранных доходов — 400,6 млн гривен.

Задекларировано к уплате 324,2 млн грн, что на 29,9 млн грн, или на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма военного сбора, задекларированная налогоплательщиками самостоятельно к уплате, составляет — 50,2 млн грн. Наибольшие суммы налоговых обязательств, определенных по данным деклараций самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 8 млн грн, задекларировано двумя гражданами, жителями Харьковской области. Количество граждан, которые задекларировали право на налоговую скидку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти на 30% и составляет 35 тыс. человек. Им будет возвращено 72,1 млн грн, что на 23,2 млн грн, или на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темпы проверки электронных деклараций со стороны Национального агентства по предупреждению коррупции несут риски для электронного декларирования. Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что первая волна декларирования будет проверена где-то через тысячу лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, ГФС, Декларации, Миллионеры, Налоги, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

НКРЭКУ: местные власти завышают тарифы на тепло Официальный курс валют на 26 марта: курс евро растет Кличко сообщил, сколько из инвестиций в Украину приходятся на Киев

Последние новости

Назначен глава Национальной службы здоровья Жители Донбасса массово уклоняются от "мобилизации" оккупантов Сборная Украины по футзалу – пятая в официальном рейтинге УЕФА
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
03 Обнаружен новый орган человеческого тела
04 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
05 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
Новости сегодня
15:31 Экс-тренер сборной Англии остался без работы
15:29 В ЕС хотят повысить военную мобильность
15:26 Россияне осуждены во Франции за изготовление взрывчатки "мать Сатаны"
15:25 Uber не будет возобновлять лицензию на испытания беспилотных автомобилей
15:20 Потрясающие прически на длинные волосы, достойные принцессы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак
Новости: Стало известно, когда завершится АТО Стало известно, когда завершится АТО
Новости: Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ
Новости: Пасха 2018 в Украине: традиции праздника Пасха 2018 в Украине: традиции праздника
Добавить комментарий
0