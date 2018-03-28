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Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру

Немецкий государственный банк развития
16:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украина намерена привлечь от KfW EUR9 млн на развитие социальной инфраструктуры.

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашение с Немецким государственным банком развития (KfW, Германия) о получении EUR9 млн финансовой поддержки на развитие социальной инфраструктуры.

"28 марта принято распоряжение Кабинета министров Украины "О подписании финансового и проектного соглашения между Кабинетом министров Украины, представленным Министерством социальной политики Украины, Украинским фондом социальных инвестиций и KfW, на сумму 9 млн евро (проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры")", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что реализация акта позволит получить поддержку от правительства Германии в рамках двустороннего сотрудничества по направлению "Восстановление на востоке Украины".

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Новости Бизнеса, KfW, Германия, Инвестиции, Инфраструктура, Кабмин, Немецкий государственный банк развития, Украина.
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