Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашение с Немецким государственным банком развития (KfW, Германия) о получении EUR9 млн финансовой поддержки на развитие социальной инфраструктуры.

"28 марта принято распоряжение Кабинета министров Украины "О подписании финансового и проектного соглашения между Кабинетом министров Украины, представленным Министерством социальной политики Украины, Украинским фондом социальных инвестиций и KfW, на сумму 9 млн евро (проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры")", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что реализация акта позволит получить поддержку от правительства Германии в рамках двустороннего сотрудничества по направлению "Восстановление на востоке Украины".