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В НБУ уточнили размер золотовалютных резервов
Новости Бизнеса: Как информирует Национальный банк Украины, международные золотовалютные резервы не изменились и составляют 18,4 млрд долларов.
Международные резервы состоянию на начало марта практически не изменились по сравнению с уровнем в начале февраля и составляли 18,4 млрд долларов, передает Нацбанк.
"Международные резервы состоянию на начало марта практически не изменились по сравнению с уровнем начале февраля и составили, по уточненным данным, 18,4 млрд долларов или 3,5 месяца импорта будущего периода", — отметили в НБУ.
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Напомним, платежный баланс Украины в феврале 2018 был сведен с профицитом на сумму 252 млн долларов. Однако из-за его дефицита в январе по результатам двух месяцев сальдо сводного платежного баланса осталось отрицательным (197 млн долларов).
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