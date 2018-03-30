Стало известно, сколько Порошенко потратил на благотворительность

Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году потратил на благотворительные цели около 200 млн грн.

"Около двухсот миллионов гривень в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность, такую как: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии. Они не отражены в декларации на том основании, что подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а Всеукраинской организацией "Благотворительный Фонд Порошенко" и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Петр Порошенко и которые указаны в его электронной декларации", - сообщается в релизе на сайте главы государства в пятницу относительно его электронной декларации за 2017 год.

Всего общая сумма подобных расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 год включительно превысила 800 млн грн, отметили в пресс-службе президента.