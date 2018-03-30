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Бюджет Украины за начало 2018 года недовыполнен по доходам

Бюджет 2018
20:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 24tv.ua

Новости Бизнеса: Государственный бюджет Украины в январе-марте 2018 недовыполнен по доходам на 6%.

Доходы государственного бюджета Украины в марте 2018 года составили 76,224 млрд грн, что на 5,086 млрд грн, или 6,3% меньше плановых показателей, за январь-март этот показатель составил 187,668 млрд грн, что на 12,084 млрд грн, или 6% меньше плана на этот период.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), по сравнению с мартом-2017 доходы госбюджета в текущем месяце увеличились на 12,238 млрд грн, или 19,1%, в январе-марте - на 11,635 млрд грн, или 6,6% по сравнению с за аналогичным прошлогодним периодом.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за три месяца 2018 года сократились в сравнении с январем-мартом-2017 на 6,7% - до 89,621 млрд грн, тогда как таможенные – возросли до 73,376 млрд грн, что на 12,8% превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

В марте поступления по налогам достигли 42,409 млрд грн, что на 4,2% выше ожидаемого уровня. Таможенные поступления за март показали негативный тренд и снизились на 19,4% в сравнении с запланированным показателем – до 23,707 млрд грн, что также ниже показателя за прошлый год на 3,9%.

В целом мартовский план по ГФС был недовыполнен относительно плановых показателей на 5,7% и составил 66,116 млрд грн, а к марту прошлого года прирост составил 7,597 млрд грн, или 13%.

Как уточнило ГКСУ, по итогам трех месяцев минувшего года НДС был возмещен на суму 33,643 млрд грн, что на 83,5% больше показателя по итогам января-марта 2017 года. В том числе мартовское возмещение составило 10,091 млрд грн по сравнению с 11,51 млрд грн в феврале.

В целом общий фонд госбюджета за январь-март был недовыполнен по доходам к плану на 7,2% и получил 170,913 млрд грн, что на 3,3% больше показателя за первые три месяца 2017 года. В том числе в марте общий фонд был недовыполнен по доходам к плановому показателю на 6,4% при поступлениях в 70,831 млрд грн.

Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов в марте 2018 года на 4,688 млрд грн, или 37% - до 17,316 млрд грн. При этом указанная сумма на 2% меньше ожидаемых показателей.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в марте-2018 увеличились к марту-2017 на 31,5% до 16,149 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн.

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Новости Бизнеса, Бюджет Украин, ГКСУ, Госбюджет, Доходы Украины, Украина.
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