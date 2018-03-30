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НБУ оштрафовал несколько украинских банков

НБУ
22:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Нацбанк

Новости Бизнеса: НБУ оштрафовал банк "Сич" на 1,284 млн грн, банк "Конкорд" на 1,550 млн грн, банк "Украинский капитал" на 1,207 млн грн за нарушение требований финмониторинга.

ациональный банк Украины (НБУ) применил к банку "Сич" (Киев) меру воздействия в виде штрафа в размере 1,284 млн грн, банку "Конкорд" (Днепр) - в размере 1,550 млн грн, банку "Украинский капитал" (Киев) - в размере 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Как сообщается в пятницу на сайте Центробанка, кроме того, НБУ принял решение о несоответствии главы правления банка "Украинский капитал" требованиям законодательства.

Нацбанк также применил к банку "Сич" меры воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучения клиентов банка-публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; ненадлежащее управление рисками и осуществление переоценки рисков клиентов; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций НБУ в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участником или выгодополучателем которых является лицо, связанное с национальным публичным деятелем.

Кроме того, НБУ применил к банку "Конкорд" меры воздействия в виде письменного предостережения за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; ненадлежащее обеспечение управления рисками и осуществление переоценки рисков клиентов; необеспечение обнаружения финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу; неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций НБУ в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участниками или выгодополучателями которых являются национальные общественные деятели, лица, связанные с национальными общественными деятелями.

Нацбанк также применил к банку "Украинский капитал" письменное предостережения за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка-публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; необеспечение обнаружения финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее исполнение обязанности обеспечивать в своей деятельности управления рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов; непредоставление на запрос НБУ достоверной информации; неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций НБУ в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участником или выгодополучателем которых являются лица, связанные с национальными общественными деятелями; нарушение порядка приостановления финансовых операций; нарушение порядка представления специально уполномоченному органу недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством; нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; представление недостоверной статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга.

НБУ также применил меру воздействия в виде письменного предупреждения за нарушение требований относительно идентификации, верификации и изучения клиентов банка – публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц к Украинскому будивельно-инвестиционному банку (Укрбудинвестбанк, Киев).

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Новости Бизнеса, Банки, Банки Украины, Нацбанк, НБУ, Украина.
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