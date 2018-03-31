Сбережения граждан Украины в 2017 году сократились на 69 млрд грн

Согласно данным, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69,0 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Как сообщает Госстат, в 2017 году номинальные доходы населения выросли на 24,4%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 21,3%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6,0% по сравнению с 2016 годом.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 43592,8 грн, что на 7,983 грн больше, чем в 2016 году.

Расходы населения в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26,8%.

Как сообщалось, в ІІІ квартале 2017 года доходы населения составили 642,1 млрд грн, расходы – 639,1 млрд. грн, сбережения украинцев за указанный период возросли на 3,0 млрд грн.