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Сбережения граждан Украины в 2017 году сократились на 69 млрд грн

Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн
04:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В 2017 году доходы населения составили 2475,8 млрд грн, расходы – 2544,8 млрд грн.

Согласно данным, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69,0 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Как сообщает Госстат, в 2017 году номинальные доходы населения выросли на 24,4%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 21,3%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6,0% по сравнению с 2016 годом.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 43592,8 грн, что на 7,983 грн больше, чем в 2016 году.

Расходы населения в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26,8%.

Как сообщалось, в ІІІ квартале 2017 года доходы населения составили 642,1 млрд грн, расходы – 639,1 млрд. грн, сбережения украинцев за указанный период возросли на 3,0 млрд грн.

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Новости Бизнеса, Госстат, Государственная служба статистики, Сбережения, Украина, Экономика.
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