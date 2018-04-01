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Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммунальные услуги
15:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Госстатистики сообщили, что на конец февраля 2018 года украинцы задолжали за поставки природного газа 16,4 млрд грн, за отопление и горячую воду - 14,4 млрд.

По состоянию на конец февраля 2018 года больше всего украинцы задолжали за газ, отопление и горячую воду, передает Госстатистики.

"К концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий — 3,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, за электроснабжение — 3,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Данные Госстата: доходы украинцев выросли, а сбережения - сократились

Также отмечается, что всего в феврале 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,3 млрд грн (75,3% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии — 3 млрд грн (111,5% начисленных за этот период сумм).

Напомним, в Минсоцполитики уточнили сроки проведения перерасчета субсидий. В ведомстве отметили, что перерасчет субсидий украинцев проводится не в апреле, а в мае и октябре.

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Новости Бизнеса, Горячая вода, Госстат, Задолженность населения, Природный газ, Централизованное отопление.
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