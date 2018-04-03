Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады
Новости: В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону
X

НБУ отчитался о штрафах для банков за отмывание денег

НБУ
07:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: НБУ оштрафовал банки за отмывание денег почти на 68 миллионов гривен.

Национальный банк Украины в 2017 году применил штрафные санкции к банкам по результатам проверок в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 67,552 млн грн, что в 7 раз превышает показатель за 2016 год.

Как говорится в материалах НБУ, регулятор применил штрафные санкции к 15 банкам, в том числе за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга - к 10 банкам на общую сумму 64,220 млн грн.

«Это штрафные санкции за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых – конвертация безналичных средств в наличные», - пояснил журналистам директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Справка. Национальный банк Украины в первом квартале 2017 года применил штрафные санкции к 5 банкам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 12,142 млн грн. В 2016 году регулятор по результатам проверок по этим вопросам применил штрафы к 28 банкам на общую сумму 9,321 млн грн.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Деньги, Нацбанк, НБУ, Новости экономики, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Данные Госстата: доходы украинцев выросли, а сбережения - сократились МВФ требует от Украины пересмотреть цены на газ Сбережения граждан Украины в 2017 году сократились на 69 млрд грн

Последние новости

В работе YouTube произошел временный сбой В Греции совершено покушение на двух дипломатов из Ирана Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
Сегодня читают
01 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
02 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
03 Месси о завершении карьеры
04 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
05 Грузия стала парламентской республикой
Новости сегодня
08:00 Парень изменил пол, потому что ему нравились мужчины, а потом передумал (Фото)
07:55 Забавные снимки из серии "Что здесь происходит"
07:47 Space X запустила ракетоноситель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
07:47 Криштиану Роналду показал, как отпраздновал Пасху
07:40 Трамп встретится с Абе перед саммитом лидеров Корейского полуострова
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко
Новости: Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами
Добавить комментарий
0