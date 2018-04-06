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Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели

Валюта
08:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на пятницу, 6 апреля, укрепил официальный курс гривни на 20 копеек - до 26,0665 грн за доллар против 26,2631 грн за доллар в четверг.

В пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно подешевели.

Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,9576 грн против 32,2405 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,5270 грн, накануне - 4,5466 грн.

Курсы валют на 6.04.2018:

100 долларов США - 2606.6537

100 евро - 3195.7574

100 польских злотых - 760.1526

10 российских рублей - 4.5270

100 швейцарских франков - 2709.1874

100 юаней - 413.4120

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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Новости Бизнеса, Валюта, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ.
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