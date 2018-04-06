Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели
Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на пятницу, 6 апреля, укрепил официальный курс гривни на 20 копеек - до 26,0665 грн за доллар против 26,2631 грн за доллар в четверг.
В пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно подешевели.
Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,9576 грн против 32,2405 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,5270 грн, накануне - 4,5466 грн.
Курсы валют на 6.04.2018:
100 долларов США - 2606.6537
100 евро - 3195.7574
100 польских злотых - 760.1526
10 российских рублей - 4.5270
100 швейцарских франков - 2709.1874
100 юаней - 413.4120
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.