Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы

Правительство направило почти 1 млрд грн для финансирования начального образования, 20% из этой суммы будет направлено на закупку компьютерного оборудования в школах.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Как будет выглядеть Новая украинская школа? Просторные, светлые кабинеты, современная техника, удобная мебель и новые книги. Мы внедряем совсем другой стандарт учебы, чтобы маленькие украинцы росли образованными, ответственными, способными к открытиям и инновациям. Изменения начнутся уже с этого года, когда дети пойдут в первый класс. Чтобы реализовать задуманное, мы направили почти 1 млрд грн для финансирования начального образования", - говорится в сообщении.

По его словам, 40% этих денег пойдет на закупку дидактических материалов, 40% - на закупку современной мебели для начальных классов, 20% - на закупку компьютерного оборудования.

"Еще 386 млн грн Правительство направило на повышение квалификации учителей. Это впервые в Украине такую большую сумму вкладывают в начальное образование", - добавил Премьер.