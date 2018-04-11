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НБУ: Украинцы держат на депозитах 500 млрд гривень

Гривни
22:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Объем валютных депозитов в украинских банках составляет почти 14 млрд долларов.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за март вырос на 0,4% – до 484,939 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,1%, до 13,560 млрд долл.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 1,1% ниже показателя на начало года, валютных – на 1,2%. Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,3% в марте и на 2,2% с начала года - до 581,789 млрд грн. Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) выросли на 0,7% в марте и на 6,1% с начала года - до 16,859 млрд долл. Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.

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Новости Бизнеса, Банки, Гривни, Депозиты, Доллары, НБУ, Украина.
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