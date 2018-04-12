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НБУ сохранил размер учетной ставки

НБУ
15:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: NBU/Flickr

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17% годовых.

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых после ее повышения четыре раза подряд – до 17% годовых в марте, 16% - в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

«После четырех повышений учетной ставки подряд монетарные условия в настоящее время являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе», - говорится в материалах НБУ.

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Регулятор отметил, что в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении, однако была выше целей Национального банка. При этом базовая инфляция также оставалась значительной - 9,4% в годовом выражении.

Как сообщалось, Национальный банк со 2 марта повысил учетную ставку до 17% годовых, приняв решение о повышении ставки четвертый раз подряд после повышения до 16% в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года составила 13,2%, замедлившись по сравнению с 14% месяцем ранее.

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Новости Бизнеса, Инфляция, Кредиты, Нацбанк, НБУ, учетная ставка.
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