Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко заявил о новых санкциях против РФ Порошенко заявил о новых санкциях против РФ
Новости: НБУ улучшил прогноз по золотовалютным резервам НБУ улучшил прогноз по золотовалютным резервам
Новости: Определена команда недели в Лиге чемпионов Определена команда недели в Лиге чемпионов
Новости: День космонавтики: удивительные снимки Земли из космоса (Фото) День космонавтики: удивительные снимки Земли из космоса (Фото)
X

НБУ: Украина может выпустить евробонды на 4 миллиарда долларов
19:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: НБУ ожидает размещения Украиной в 2018 г. евробондов на $2,5 млрд, в 2019 г .– на $1,5 млрд.

Национальный банк Украины (НБУ) в своих макрофинансовых прогнозах закладывает размещение Министерством финансов в 2018 году еврооблигаций на $2,5 млрд и в 2019 году еще на $1,5 млрд.

"В 2018 и 2019 годах мы ожидаем размещения еврооблигаций на $4 млрд, в том числе на $2,5 млрд в этом году и на $1,5 млрд - в следующем", - сказал замглавы центробанка Дмитрий Сологуб во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

ак сообщалось, в сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.

Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.

Напомним, основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

Представители Украины 11-15 сентября провели road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Напомним, шведско-американский экономист Андерс Аслунд считает, что выпуск еврооблигаций без продолжения сотрудничества с МВФ станет причиной финансового кризиса в Украине.

Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.

Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Евробонды, Еврооблигации, МВФ, НБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

НБУ: Наличности в Украине стало меньше Долги по зарплате: Минюст взыскал с предприятий более 20 миллионов Германия будет финансировать Фонд энергоэффективности Украины

Последние новости

И смех, и слезы: если бы звезды выглядели, как на неудачных фанатских портретах Лопес: Федерер – самый сложный соперник, после него Надаль Евровидение-2018: организаторы представили официальный трек конкурса
Сегодня читают
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 Молдова попросит Киев о коридоре для вывода войск РФ из Приднестровья
03 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
04 Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости
05 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
Новости сегодня
20:35 Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении
20:30 У беременной Хлое Кардашьян из-за мужа начались преждевременные схватки
20:28 "Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
20:22 Россия пригрозила отомстить за экипаж судна "Норд"
20:16 Фонсека: Если бы в футболе была честность, то "Шахтер" прошел бы "Рому"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Лондон созывает Совбез ООН из-за отчета ОЗХО по делу Скрипалей Лондон собирает Совбез ООН по Солсбери
Новости: Порошенко: Украина выходит из СНГ Порошенко: Украина выходит из СНГ
Новости: Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину возвращаются заморозки В Украину возвращаются заморозки
Новости: Ученые назвали профессии, которые вредят вашему здоровью Ученые назвали профессии, которые вредят вашему здоровью
Добавить комментарий
0