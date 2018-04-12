НБУ: Украина может выпустить евробонды на 4 миллиарда долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в своих макрофинансовых прогнозах закладывает размещение Министерством финансов в 2018 году еврооблигаций на $2,5 млрд и в 2019 году еще на $1,5 млрд.

"В 2018 и 2019 годах мы ожидаем размещения еврооблигаций на $4 млрд, в том числе на $2,5 млрд в этом году и на $1,5 млрд - в следующем", - сказал замглавы центробанка Дмитрий Сологуб во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

ак сообщалось, в сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.

Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.

Напомним, основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

Представители Украины 11-15 сентября провели road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Напомним, шведско-американский экономист Андерс Аслунд считает, что выпуск еврооблигаций без продолжения сотрудничества с МВФ станет причиной финансового кризиса в Украине.

Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.

Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.