Монетный двор чеканит "новые деньги": когда монеты введут в обращение

С 27 апреля Национальный банк Украины введет в оборот 2 новых монеты - номиналом в одну и две гривни.

Уже 30 миллионов монет нового образца отчеканили в монетном дворе, передает "5 канал".

На аверсе обеих монет художники добавили новый элемент – пектораль, от которой и происходит название украинских денег. На реверсе оставили те самые портреты, которые были на банкнотах. На одной гривне – князя Владимира Великого, на двух – Ярослава Мудрого.

Силой изымать из оборота банкноты наименьших номиналов НБУ не будет, в этом нет нужды, ведь их продолжительность жизни и так всего полтора года, тогда как монеты будут служить до 20 лет. Именно на этом в НБУ планируют сэкономить более 1 млрд гривень.

Уже за год-два до монет в одну и две гривни добавят монеты номиналом в 5 и 10 гривень.