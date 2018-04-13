США дополнительно профинансируют систему обороны Украины

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что США дополнительно выделят 200 млн долларов для укрепления системы обороны Украины.

Как передает корреспондент, об этом он сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме по безопасности.

"Все, кто отстаивает принципы территориальной целостности и суверенитета, должны присоединиться и обеспечить уважение к международному праву, сохранению мира и стабильности. Сила - это относительное понятие, и Россия будет настолько сильной, насколько мы позволим ей быть", - сказал Карем.

Поэтому, по его словам, коллективные действия являются залогом успеха в противостоянии этим угрозам.

"Мы дополнительно вложим 200 млн долларов в вопросы поддержки и помощи Украине для укрепления ее системы обороны. Мы также придерживаемся своих обязательств по выделению минимум 2% ВПП на оборону, чтобы НАТО могло развертывать свои силы быстро и эффективно, когда это будет необходимо", - сказал Карем.