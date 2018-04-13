Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина проведет ​масштабные испытания крылатых ракет Украина проведет ​масштабные испытания крылатых ракет
Новости: В НАТО назвали условия для вступления Украины в альянс В НАТО назвали условия для вступления Украины в альянс
Новости: Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости: NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео) NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео)
X

США дополнительно профинансируют систему обороны Украины

Роберт Карем
14:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: США дополнительно выделят 200 млн долларов на укрепление системы обороны Украины.

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что США дополнительно выделят 200 млн долларов для укрепления системы обороны Украины.

Как передает корреспондент, об этом он сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме по безопасности.

"Все, кто отстаивает принципы территориальной целостности и суверенитета, должны присоединиться и обеспечить уважение к международному праву, сохранению мира и стабильности. Сила - это относительное понятие, и Россия будет настолько сильной, насколько мы позволим ей быть", - сказал Карем.

Поэтому, по его словам, коллективные действия являются залогом успеха в противостоянии этим угрозам.

"Мы дополнительно вложим 200 млн долларов в вопросы поддержки и помощи Украине для укрепления ее системы обороны. Мы также придерживаемся своих обязательств по выделению минимум 2% ВПП на оборону, чтобы НАТО могло развертывать свои силы быстро и эффективно, когда это будет необходимо", - сказал Карем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Минобороны, Оборона Украины, Пентагон, Роберт Карем, Россия, Система обороны Украины, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Донорская помощь ЕС превысила $75 млрд НБУ: Украинцы держат на депозитах 500 млрд гривень НБУ: Наличности в Украине стало меньше

Последние новости

Сказочные торты, которые не стал бы есть даже самый отъявленный сладкоежка (Фото) Уникальные кадры прошлого: люди из шоу уродов (Фото) Центр Киева остался без воды из-за аварии на водопроводе
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
03 Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
04 Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
05 НАПК внесло предписание Авакову
Новости сегодня
15:07 Новый глава МИД Нидерландов отрицает "холодную войну" РФ и Запада
15:04 Мадам Брови - самый грустно выглядящий бульдог во всем Instagram (Фото)
14:58 Садио Мане признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
14:56 Хорватия ратифицировала Стамбульскую конвенцию
14:42 В МИД РФ отрицают и называют постановкой факт химатаки в Сирии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России заблокировали Telegram В России заблокировали Telegram
Новости: Турчинов анонсировал заседание СНБО по санкциям против РФ Украина на следующей неделе продолжит санкции против РФ
Новости: Прогноз погоды на 14-15 апреля: в Украине будет по-летнему тепло Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
Новости: Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла
Добавить комментарий
0