Финансирование партий: в НАПК распределили бюджет Украины

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на заседании в пятницу распределило из государственного бюджета 128 млн 417,8 тыс. грн на финансирование шести парламентских политических партий во II квартале 2018 года.

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАПК, в соответствии с решениями Национального агентства, во II квартале этого года политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит средства в сумме 32 млн 546 тыс. 214 грн; партия "Народный фронт" - 33 млн 20 тыс. 75 грн, партия "Оппозиционный блок" - 14 млн 65 тыс. 605 грн; Радикальная партия Олега Ляшко - 11 млн 106 тыс. 858 грн, партия ВО "Батькивщина" - 8 млн 471 тыс. 724 грн.

Партия "Объединение "Самопомич" получит 16 млн 365 тыс. 568 грн, а также дополнительно 12 млн 841 тыс. 756 грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Таким образом, на финансирование парламентских политических партий во II квартале 2018 года всего распределено 128 млн 417,8 тыс. грн.

Нацагентство сообщает, что перечисляет средства на отдельные счета каждой партии ежеквартально.

Право на финансирование в 2018 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% голосов избирателей (прошли в Верховную Раду).