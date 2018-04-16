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Импорт мяса в Украину стал рекордным за пять лет

Рынок
15:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Импорт мяса в Украину в период с января по март 2018 года оказался самым большим за последние пять лет.

Импорт мяса в Украину за январь-март 2018 года оказался наибольшим за последние 5 лет.

Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

"Первые три месяца этого года показали рост импорта по всем позициям. Более того, по всем позициям импорт за первый квартал в этом году оказался наибольшим за последние 5 лет, по свинине – за 4 года", - отметил аналитик сельскохозяйственных рынков и национальный консультант FAO Андрей Панкратов.

По словам эксперта, прошлогоднее подорожание мяса на внутреннем рынке способствовало заметной активизации импорта.

"Это происходило во второй половине прошлого года, но и сейчас эти «двери» все еще остаются открытыми. Колебания украинских и европейских цен (практически весь импорт сейчас идет к нам из ЕС, поэтому их цены являются важными для нас) были не очень значительными с конца 2017 года, чтобы изменить ситуацию. Только в марте цены в ЕС пошли вверх, однако, у нас в то же время укрепилась гривня и импорт все еще оставался возможным", - отметил он.

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Панкратов отметил, что ситуация несколько стабилизировалась в последние недели, когда цены на свинину в ЕС прекратили колебания. Вместе с тем, учитывая недавний запрет Китаем импорта американских свинных продуктов, цены в Европе могут начать снова расти.

"У нас тогда будет два варианта: либо украинские цены не изменятся и импорт замедлится, или наши цены пойдут вверх вслед за европейскими, а импорт будет продолжаться. Учитывая снижение производства свинины, которое у нас есть, и стремление производителей заложить в цену повышение себестоимости, более вероятным выглядит второй вариант", - дал прогноз эксперт.

С курятиной, по его словам, ситуация иная, поскольку потребители на внутреннем рынке в Украине не готовы продемонстрировать повышенный спрос на эту продукцию.

"Рост цен в ЕС уже происходит несколько недель, тогда как у нас этот номер пока не проходит. Производство курятины в нашей стране растет, потребители еще не готовы показать повышенный спрос, привыкая к тому, что и так курица занимает такую большую долю в их белковом рационе, как никогда. Следовательно более вероятным в этом сегменте рынка видится сценарий замедления импорта и более менее стабильных цен", - отметил эксперт FAO.

Панкратов также сообщил, что по итогам первого квартала 2018 года импорт свинины в Украину составил 1,8 тыс. тонн (+171% к 1 кварталу 2017 г.); импорт мяса птицы – 30,8 тыс. тонн (+26%); импорт субпродуктов – 8,4 тыс. тонн (+44%); импорт сала – 14,1 тыс. тонн (+58%).

Импорт говядины происходил в незначительных объемах, импорт других видов мяса – почти отсутствует.

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Новости Бизнеса, АПК, ЕС, Импорт мяса, Мясо, Свинина.
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