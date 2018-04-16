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НБУ перечислит в госбюджет меньше, чем планировалось
19:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: НБУ в 2018г перечислит в госказну 44,6 млрд грн - на 12% меньше установленной в госбюджете суммы.

Совет Национального банка Украины (НБУ) 13 апреля утвердил решение направить в государственный бюджет 44,6 млрд грн чистой прибыли центробанка за 2017 год, сообщил глава Совета Богдан Данилишин на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Государственный бюджет на 2018 года предусматривает поступление от НБУ 50,549 млрд грн, что на 13,9% превышает показатель госбюджета-2017.

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По данным Б.Данилишина, НБУ в 2017 году увеличил чистую прибыль на 4,8% - до 62,3 млрд грн, валюта баланса центробанка возросла на 9% - до 1,027 млрд грн.

"После вычета нереализованных доходов и высвобождения неактуальных резервов капитала прибыль к распределению на 31 декабря 2017 составила 45,9 млрд грн. Из указанной суммы 1,3 млрд грн будет направлено на формированию общих резервов (в соответствии с законом "О Национальном банке Украины" их размер должен составлять 10% от денежно-кредитных обязательств), 44,6 млрд грн подлежит перечислению в госбюджет Украины 2018 года", - указал глава Совета НБУ.

В свою очередь, центробанк уточняет, что его чистые доходы в 2017 году составили 65,9 млрд грн. При этом основным источником доходов стали процентные доходы, основную долю которых составили доходы по ценным бумагам Украины и по кредитам, предоставленным банкам страны.

В то же время большинство процентных расходов НБУ понес в связи с операциями по выпуску депозитных сертификатов и обслуживанием кредитов, полученных от Международного валютного фонда.

Помимо этого, в течение года произошло значительное высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы составили 45,2 млрд грн.

Расходы НБУ (без учета процентных и комиссионных расходов) составили 3,6 млрд грн.

"Указанные средства были расходованы на изготовление банкнот и монет, содержание персонала, отчисления на обеспечение под возможные обязательства, а также административно-хозяйственные расходы", - отчитался Нацбанк.

Как сообщалось, Совет НБУ в 2017 году при плане 45 млрд грн утвердил направление в госбюджет 44,38 млрд грн чистой прибыли, согласившись с перечислением остальных 15,72 млрд грн в общие резервы собственного капитала.

В результате НБУ направил в госбюджет 44,38 млрд грн, начав с 10 млрд грн в апреле, перечисляя в последующие месяцы по 5 млрд грн, и закончив 4,4 млрд грн в декабре.

Правительство в первоначальном сентябрьском варианте проекта госбюджета-2018 планировало поступления от НБУ в 47,82 млрд грн, а ко второму чтению увеличило их до 49,55 млрд грн. В ходе окончательного принятия госбюджета депутаты добавили к плану еще 1 млрд грн для балансирования расходов.

Госбюджет-2018 построен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 9%, а также на курсе гривни 30,1 грн/$1 к концу года.

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Новости Бизнеса, Богдан Данилишин, Госбюджет, Минфин, НБУ.
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