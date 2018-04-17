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Минфин Украины пока не может повысить "минималку"

Зарплата
20:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Минфин не видит возможности пересмотра размера минимальной зарплаты в Украине до 4,2 тыс. грн.

Министерство финансов не видит возможности для пересмотра размера минимальной заплаты (м.з.п.) в Украине до уровня 4,2 тыс. грн, сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"На сегодня оперативные данные Госказначейства по итогам первого квартала 2018 года свидетельствуют об отсутствии возможности повысить минимальную заплату. По итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд грн. Это на 96,9% от утвержденного показателя на первый квартала 2018 года (роспись 199,7 млрд грн). То есть госбюджет недополучил 6,1 млрд грн", – сказал он в интервью изданию delo.ua.

По словам замминистра, при условии повышения м.з.п до 4,2 тыс. грн в месяц с апреля потребовалось бы расширение расходной части бюджета на год как минимум на 13 млрд грн. При этом эта сумма не учитывает расходов на повышение должностного оклада работника, тарифного разряда, единой тарифной системы. С учетом этого Минфин оценивает дополнительную потребность в расходах на текущий год в 30 млрд грн.

Кроме того, как отметил С.Марченко, жесткая монетарная политика Нацбанка влияет на возможности Минфина.

"Во-первых, из-за высокой учетной ставки мы вынуждены заимствовать средства под более высокий процент. Для нас это дополнительные расходы, более дорогое обслуживание государственного долга. Во-вторых, кредитование экономики происходит более медленными темпами, а рост экономики замедляется", - указал он.

Замминистра финансов также добавил, что с начала 2018 года выплата субсидий, в том числе по задолженности 2017 года, достигла 33,6 млрд грн, что составляет почти половину запланированной суммы.

"Но эту цифру нужно понимать правильно: наибольшие начисления - именно в отопительный сезон, и мы их уже закрыли. Уже рассчитались за октябрь-декабрь прошлого года, частично рассчитались за январь и февраль. Осталось закрыть кредиторскую задолженность за февраль по субсидиям за газ и тепло в сумме 11,3 млрд грн. Сумма начислений за март будет известна позже", – пояснил С.Марченко.

По его словам, в мае-июне Минфин рассчитывает выплатить все субсидии за отопительный сезон 2017-2018 гг.

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Новости Бизнеса, Бюджет Украины, Зарплата, Минимальная зарплата, Минфин, Нацбанк, Украина.
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