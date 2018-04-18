В Минсоцполитики планируют два этапа монетизации субсидий

В Министерстве социальной политики планируют провести монетизацию субсидий для домохозяйств в два этапа.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина".

"Мы планируем эту работу в два этапа - на первом мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений, - мы планируем выдавать им средствами, установив серьезную ответственность за неуплату коммунальных услуг", - рассказал он.

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

"Следующий этап, - выдавать тем, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление. Там, мы считаем, должны быть спецсчета, с карточками, потому что если, например, вы не платите за жилищно-коммунальные услуги и у вас индивидуальное отопление, вас исполнитель услуги может в любой момент просто лишить этой услуги. Для того, чтобы её восстановить, вам надо заплатить", - отметил министр.

Рева отметил, что в этом случае планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом.

"Когда мы говорим о многоквартирном доме, если вы платите, а ваш сосед нет, нельзя его отключить, а вас – нет, это можно отключить весь дом. Поэтому здесь есть проблема. Так вот, чтобы этой проблемы не было, - спецсчет, и человек с этого счета будет иметь право заплатить за определенными счетами средства за те коммунальные услуги, которые он получит", - подчеркнул министр.

По его словам, по окончанию сезона, если лицо рассчиталась и у него остались средства, оно может их снять и использовать так, как считает нужным.

Как ранее сообщил Владимир Гройсман, это решение коснется 1,5 млн семей, которые смогут получить примерно 700 грн в качестве единоразовой выплаты. Решение предусматривает денежную выплату, которая равна стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.