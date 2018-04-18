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МВФ: Финансовая стабильность под угрозой

МВФ
22:39 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В МВФ считают, что низкие процентные ставки ставят под угрозу рост и приводят к финансовым уязвимостям.

Угрозы для мировой финансовой системы растут, поскольку стоимость рискованных активов растет так же, как это было перед глобальным финансовым кризисом. Об этом говорится в последнем отчете МВФ о глобальной финансовой стабильности, сообщает Bloomberg. По мнению МВФ, риски снижения мировой финансовой стабильности за последние 6 месяцев несколько увеличились.

"Финансовые уязвимости, которые накопились за годы необыкновенно низких процентных ставок и непостоянства, могут сделать турбулентным движение вперед и поставить под угрозу рост", - отметили в МВФ. Инвесторы не должны "излишне расслабляться" из-за того, что пока не наблюдалось значительных проблем из-за резких активных распродаж финансовых инструментов, которые шокировали рынки в феврале. "Оценки рискованных активов все еще растянуты на фоне появления некоторых кредитных динамических циклов вроде тех, которые наблюдались в поздний докризисный период. Это делает рынки открытыми для резкого затягивания в финансовых условиях, что может привести к неожиданной раскрутке страховых премий и переоценки рискованных активов", - отмечают в МВФ.

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Новости Бизнеса, МВФ, Риск, Стабильность, Угроза, Финансы.
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