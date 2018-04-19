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Проверка НБУ обнаружила 11 нелегальных обменников

Обменный пункт
16:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: С начала 2018 года было проведено 264 проверки в областях Украины, по результатам которых выявили 11 нелегальных пункта обмена валют.

Национальный банк Украины в первом квартале 2018 года провел 264 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, в ходе которых выявил 11 нелегальных обменников. Как сообщается на сайте НБУ, регулятор уведомил правоохранителей о нелегальных обменниках, а о выявленных в ходе проверок недостатках - руководителей соответствующих финучреждений с требованием дать пояснения и устранить выявленные недостатки.

Проверки проводились в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровненской, Черновицкой, Винницкой, Херсонской и Полтавской областях. Национальный банк за 2017 году провел 1018 проверок небанковских пунктов обмена валют, по результатам которых выявил 115 нелегальных обменников.

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Новости Бизнеса, Валюта, НБУ, Обменный пункт, Проверка, Украина.
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