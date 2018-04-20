СМИ: Турция забирает у США свое золото

Центробанк Турции совместно с другими турецкими банками выводят из США свой золотой запас. Об этом сообщает Trend. По данным марта 2018 года, резервы Центробанка Турции в золоте составляли $ 25,3 млрд.

По данным издания, общий объем золотого запаса Центробанка Турции, который хранился в США, составлял 220 тонн. Сейчас другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank также начали работу по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию. При этом о причинах переноса золотого запаса из США в Турцию не сообщается.