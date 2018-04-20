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Цены на нефть Brent перевалили за $74 за баррель

Добыча нефти
14:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Нефтяной рынок завершает в плюсе вторую неделю подряд, в ходе сессии в четверг котировки снова поднимались до максимальных отметок с 2014 года.

Цены на нефть в пятницу перешли от слабого снижения к сдержанному росту на фоне оптимистичных заявлений представителей ОПЕК+ о сокращении избыточных нефтяных запасов и восстановлении равновесия на рынке.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 кв 20 апреля увеличилась на $0,28 (0,38%) - до $74,06 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,19 (0,28%) - до $68,48 за баррель. Торги по этому контракту завершаются в пятницу. Более активный июньский фьючерс подорожал на 0,3%, до $68,53 за баррель.

Министерский комитет по мониторингу выполнения сделки по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК закончил встречу в Саудовской Аравии, рекомендовав рассмотреть различные параметры оценки эффективности соглашения.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил улучшение ситуации на рынке, в том числе сокращение товарных запасов нефти в развитых странах 15-й месяц, в общей сложности почти на 300 млн баррелей. По его словам уровень исполнения соглашения ОПЕК+ в марте был рекордным, но задача участников сделки еще больше сократить производство нефти.

"Мы пришли к консенсусу, что нельзя останавливаться, несмотря на улучшение ситуации на нефтяном рынке, есть серьезные риски для ребалансировки", - заявил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по заседания комитета.

Среди рисков он перечислил торговые войны, возможное увеличение запасов и увеличение добычи в некоторых странах. Прежде чем вносить изменения в соглашение, нужно, чтобы рынок сохранял стабильность в течение нескольких месяцев, считает А.Новак.

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Новости Бизнеса, Brent, ICE Futures, Nymex, Трейдинг, Цены на нефть.
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