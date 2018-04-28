Агентство Fitch обновило кредитные рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов "стабильный".

Помимо этого, рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "B-", краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте - на уровне "B". Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне "B-", краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте - на уровне "B".

Рейтинги страны учитывают слабую внешнюю ликвидность, высокий уровень госдолга, структурные проблемы, в том числе слабый банковский сектор, а также геополитические и политические риски.

Вместе с тем агентство указывает на стабилизацию политического курса Украины, адекватный профиль выплат по долгу в краткосрочной перспективе и неоднократные примеры оказания стране двусторонней и многосторонней помощи.