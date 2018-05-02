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Госдолг Украины: Гройсман назвал цели на 4 года

Доллары США
11:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие четыре года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в следующие четыре года страна должна погасить $27 млрд долгов.

"Это очевидный факт. Для того, чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка. Потому что за следующие четыре года мы должны погасить 27 миллиардов долларов. Это колоссальные средства", - сказал В.Гройсман в интервью, отвечая на вопрос о необходимости международного финансирования для прохождения долгового пика 2019-2020 годов.

Он напомнил, что за 2007-2014 годы Украина взяла $47 млрд кредитов, которые сегодня обслуживает.

"Арсению Яценюку (премьер-министру Украины в 2014-2016 годах - ред.) удалось в 2015 году провести реструктуризацию. Но нагрузка остается большой", - добавил премьер-министр.

По мнению В.Гройсмана, такие внешние долги являются огромным давлением на национальную экономику и сдерживают развитие страны.

"Можем ли мы самостоятельно управлять таким долгом без внешней поддержки? Еще пока нет. Будет рост экономики больше - сможем иметь больше возможностей. Но нам всё же нужна внешняя поддержка", - подчеркнул премьер.

Кроме того, он отметил, что после очередного транша Международного валютного фонда, для Украины ставка заимствования существенно снизится.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Долг, Долги Украины, Кредиты.
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