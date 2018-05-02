Украина перечислила МВФ $80,7 млн

Украина 1 мая 2018 года перечислила Международному валютному фонду 80,7 млн долларов регулярных платежей.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе НБУ.

"Так, 1 мая в Украине было перечислено МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей", - отметили в пресс-службе.

В начале февраля 2018 года Украина выплатила МВФ очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долларов. По данным НБУ, в этом году Национальный банк и правительство должны заплатить по госдолгу в иностранной валюте примерно 7,4 млрд долларов, в том числе - по обязательствам перед МВФ.

Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом на текущий момент составляет 12,1 миллиарда долларов.

Как сообщалось, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие четыре года.