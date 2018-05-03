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Расширение базы налогообложения ЕСВ приведет к увеличению "зарплат в конверте"

ЕСВ
11:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина прогнозирует, что расширение базы ЕСВ может привести к увеличению теневых зарплат.

Расширение базы налогообложения единым социальным взносом (ЕСВ), которую предлагает Министерство социальной политики, грозит увеличением теневых зарплат, полагает глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Большой бизнес выступит против, потому что там высокие зарплаты. Министр социальной политики Андрей Рева видит в этом справедливость? Пусть докажет. Я вижу, что большие зарплаты пойдут в тень", – сказала она.

По ее словам, если идея ликвидировать верхнюю границу, с которой снимается ЕСВ по ставке 22%, в размере 15 минимальных зарплат (ныне 55,8 тыс. грн), будет реализована, крупный бизнес задействует упрощенную систему налогообложения для оптимизации уплаты налогов. При этом глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики допускает договоренность Министерства социальной политики с крупным бизнесом относительно этой идеи.

"Но если они (Минсоцполитики – прим. ред) договорились с большим бизнесом, что при этом фонд заработной платы не уменьшится или в законопроекте есть предохранители, то (расширение базы ЕСВ – прим. ред) возможно. Серьезной критики от крупного бизнеса я не слышала. Возможно, есть некая договоренность", – отметила она.

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Как сообщалось, Минсоцполитики разрабатывает законопроект, который предусматривает расширение базы налогообложения ЕСВ, за счет чего планируется получить до 5 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет Пенсионного фонда. По данным фонда, 68 тыс. граждан получают зарплату выше 55 тыс. грн.

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Новости Бизнеса, "Теневые" зарплаты, Нина Южанина, Расширение базы ЕСВ, Увеличение.
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