Расширение базы налогообложения ЕСВ приведет к увеличению "зарплат в конверте"

Расширение базы налогообложения единым социальным взносом (ЕСВ), которую предлагает Министерство социальной политики, грозит увеличением теневых зарплат, полагает глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Большой бизнес выступит против, потому что там высокие зарплаты. Министр социальной политики Андрей Рева видит в этом справедливость? Пусть докажет. Я вижу, что большие зарплаты пойдут в тень", – сказала она.

По ее словам, если идея ликвидировать верхнюю границу, с которой снимается ЕСВ по ставке 22%, в размере 15 минимальных зарплат (ныне 55,8 тыс. грн), будет реализована, крупный бизнес задействует упрощенную систему налогообложения для оптимизации уплаты налогов. При этом глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики допускает договоренность Министерства социальной политики с крупным бизнесом относительно этой идеи.

"Но если они (Минсоцполитики – прим. ред) договорились с большим бизнесом, что при этом фонд заработной платы не уменьшится или в законопроекте есть предохранители, то (расширение базы ЕСВ – прим. ред) возможно. Серьезной критики от крупного бизнеса я не слышала. Возможно, есть некая договоренность", – отметила она.

Как сообщалось, Минсоцполитики разрабатывает законопроект, который предусматривает расширение базы налогообложения ЕСВ, за счет чего планируется получить до 5 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет Пенсионного фонда. По данным фонда, 68 тыс. граждан получают зарплату выше 55 тыс. грн.