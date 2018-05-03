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Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
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Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов

Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
12:54 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Государственная казначейская служба сообщила, что государственный бюджет в январе-апреле 2018 года получил на 1,8% ниже планового показателя.

Государственный бюджет Украины в январе-апреле 2018 года получил 272,448 млрд грн доходов, что на 5,091 млрд грн, или на 1,8%, ниже планового показателя на этот период.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета выросли на 12,662 млрд грн, или на 4,9%.

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Также сообщается, что местные бюджеты в январе-апреле получили 72,563 млрд грн доходов, что на 0,7% больше плана и на 17,6% - показателя за аналогичный период предыдущего года.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

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Новости Бизнеса, Госбюджет, Госказначейство, Доходы, Местные бюджеты, Недополучил.
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