Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов

Государственный бюджет Украины в январе-апреле 2018 года получил 272,448 млрд грн доходов, что на 5,091 млрд грн, или на 1,8%, ниже планового показателя на этот период.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета выросли на 12,662 млрд грн, или на 4,9%.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе-апреле получили 72,563 млрд грн доходов, что на 0,7% больше плана и на 17,6% - показателя за аналогичный период предыдущего года.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.