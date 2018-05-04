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НБУ обнародовал данные о прибыли ряда банков Украины

НБУ
09:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Платежеспособные банки Украины в первом квартале получили 8,7 млрд грн прибыли.

Платежеспособные банки Украины за январь-март 2018 года получили 8,672 млрд грн прибыли, что в 1,7 раза выше показателя за аналогичный период 2017 года на уровне 5,086 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные оборотно-сальдовых балансов банков на 1 апреля, опубликованные на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, 68 из 82 работающих банков получили прибыль, в том числе наибольшие показатели у "ПриватБанка" (3,654 млрд грн), "Райффайзен Банка Аваль" (1,381 млрд грн) и "ОТП Банка" (612,6 млн грн).

В то же время, 14 банков по итогам квартала получили убыток, в том числе наибольший показатель у "Проминвестбанка" (294,3 млн грн), "Укрсоцбанка" (290,5 млн грн) и банка "Кредит Днепр" (116,9 млн грн).

Как сообщалось, чистая прибыль платежеспособных банков Украины за январь-февраль 2018 года составила 3,998 млрд грн, что на 7,1% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

Банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 млрд грн в связи со значительными объемами отчислений в резервы.

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Новости Бизнеса, Нацбанк, НБУ, Прибыль банков, Украина.
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