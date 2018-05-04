Цены на нефть опять поднимаются

Цены на нефть эталонных марок перешли от снижения к росту в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу введения ограничений на экспорт иранской нефти.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 кв подорожали на $0,29 (0,39%) - до $73,91 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,29 (0,42%) - до $68,72 за баррель.

Опасения рынка по поводу иранской проблемы нарастают по мере приближения 12 мая - срока, к которому президент США Дональд Трамп и его команда должны завершить пересмотр соглашения по ядерной программе Ирана. В случае, если США решат выйти из соглашения и возобновить санкции в отношении Ирана, это может привести к существенному снижению предложения нефти на мировом рынке.

Пока сигналы, посылаемые официальными лицами в правительстве Штатов, говорят о том, что страна, скорее всего, покинет соглашение.

Между тем представители Ирана назвали действия США неприемлемыми и обвинили Д.Трампа в попытке оказать давление на инвесторов и заставить их отказаться от инвестиций в Иран.

"Иранский вопрос будет главным фактором для рынка вплоть до его разрешения, и такие вещи, как уровень запасов и нефтедобычи, отойдут на второй план", - говорит аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш.