МИД напоминает "заробитчанам", что работать в Китае без визы типа "Z" запрещено

Трудоустройство или работа в любой форме на территории Китая без наличия рабочей визы типа "Z" запрещается, а необходимые документы оформляются исключительно по месту нахождения работодателя.

Об этом сообщает Консульская служба МИД

"В соответствии с законодательством КНР, трудоустройство или робота в любой форме без наличия рабочей визы типа "Z" запрещается, а документы, которые необходимы для оформления данного типа визы, оформляются исключительно по месту нахождения работодателя. В случае отсутствия типа визы, которая дает право на выполнение оплачиваемой работы в КНР, граждане Украины могут стать жертвой визовых мошенников и недобросовестных работодателей, которые предлагают работу без соблюдения правил трудоустройства", - говорится в сообщении.

В МИД проинформировали, что к иностранцам, которые нелегально работают в Китае, обычно применялись меры административного влияния в виде задержания полицией на срок до 30 суток, штрафа на сумму до 5000 юаней (свыше $800), депортации из Китая с запретом въезда в страну сроком от одного до пяти, а в отдельных случаях - до десяти лет.

В то же время с 2017 года правоохранительные органы Китая строже реагируют на систематические нарушения иностранцами законодательства в сфере трудоустройства. Так, несоответствие типа визы реальной цели поездки в КНР часто расценивается китайской стороной как нарушение положения статьи 322 Уголовного кодекса КНР - незаконное пересечение государственной границы. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 1 года.

В этом контексте Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины во время пребывания на территории Китая неуклонно соблюдать положения трудового и миграционного законодательства этого государства, а гражданам, которые временно находятся на территории Китая с целью туризма, культурного, спортивного, научного обмена, воздержаться от выполнения любой оплачиваемой работы, в частности, преподавательской.

Кроме того, в МИД просят граждан Украины, которые имеют действительные визы для въезда на территорию Китая с целью трудоустройства, воздержаться от работы, не предусмотренной контрактом, поскольку незаконной также считается работа, выполняемая за пределами места регистрации в КНР.

В случае возникновения обстоятельств, которые требуют немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Китайской Народной Республике по номеру телефона:(00 8610) 6532-6359 или по адресу электронной почты: emb [email protected], Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу по номеру телефона: (00 8620) 38773550 или адресу электронной почты: gc [email protected], Генеральное консульство Украины в Шанхае по номеру телефона: (00 8621) 62953171 или адресу электронной почты: gc [email protected]

Министерство иностранных дел Украины рекомендует также зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины "Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу ("ДРУГ"), который является эффективным инструментом предупреждения, а в случае кризисной ситуации - розыска и предоставления содействия гражданам Украины в чрезвычайной ситуации за рубежом.