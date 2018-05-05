В Украине растет доля проблемных кредитов

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 апреля составила 56,38%, что на 0,18 процентных пункта (п.п.) больше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, соотношение нерабочих кредитов к кредитному портфелю неплатежеспособных банков увеличилось на 0,22 п.п. - до 58,44%, государственных банков - на 0,15 п.п. - до 72,29%.

В то же время соотношение нерабочих кредитов к кредитному портфелю государственных банков за месяц сократилось на 1,12 п.п. – до 71,55%, иностранных банковских групп – на 1,67 п.п., до 47,06%, банков с частным капиталом – на 0,06 п.п., до 25,55%.