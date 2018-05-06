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ГФС: Налогоплательщикам возместили почти на 15% больше НДС

НДС
10:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Государственная фискальная служба сообщает, что за последние 4 месяца налогоплательщикам возместили около 43,6 млрд грн НДС.

За 4 месяца налогоплательщикам возместили 43,6 млрд грн НДС, передает ГФС.

"В течение января-апреля 2018 года налогоплательщикам возмещено 43,6 млрд грн налога на добавленную стоимость. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 14,7%, или на 5,6 млрд грн. Так, за 4 месяца 2017 года плательщикам возвращено 38 млрд грн НДС", - говорится в сообщении.

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Согласно статистическим данным, плательщики ежемесячно фиксируют рост сумм начисления налога на добавленную стоимость. Так, если по декларациям за январь было начислено 14,9 млрд грн, по декларациям за февраль - 16,4 млрд грн, то уже в декларациях за март сумма составила 24,8 млрд гривен.

Нынешние суммы начисленного НДС также превысили и прошлогодние показатели. Так, по январским декларациям 2017 года сумма начисления составила 14,3 млрд грн, февральским - 13,8 млрд грн, по декларациям марта - 13,8 млрд гривен.

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Новости Бизнеса, Возмещение, ГФС, Налогоплательщикам, НДС.
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