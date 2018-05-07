Минфин обязал 34 банка выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам

Конкурсная комиссия Министерства финансов уполномочила 34 банка на выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы сотрудникам бюджетных учреждений.

Об этом сообщается на сайте в понедельник со ссылкой на итоги заседания комиссии 3 мая.

"По новому порядку, разработанному вместе НБУ и НАБУ, который фактически убрал любые оценочные критерии, провели первую аккредитацию банков, которые имеют право обслуживать счета для получения пенсий, денежной помощи, зарплат. Все банки, которые не имеют задолженностей перед Государственной фискальной службой, Фондом гарантирования вкладов физлиц на протяжении шести месяцев до подачи документов, не имели взысканий или ограничений от НБУ и не находятся в санкционных письмах, попали в список", – прокомментировала первый замминистра финансов Оксана Маркарова решение конкурсной комиссии на своей странице в Facebook.

По ее словам, Минфин намерен ежеквартально мониторить соответствие указанных банков этим критериям. Следующий конкурс министерство проведет через шесть месяцев.

"Поэтому все, кто не успел подать документы на этот конкурс, а также те, кто приведет свои показатели в соответствие (и об этом будет подтверждение от НБУ), получат шанс присоединиться к списку", – написала она, отметив, что Минфин продолжает работать над отменой понятия зарплатного проекта.

В комментарии О.Маркарова также отметила, что сравнивать этот показатель с предыдущим количеством банков, которые были уполномочены на такие выплаты, нецелесообразно.

"Сравнивать не совсем правильно, поскольку раньше были конкурсы отдельно в Министерстве финансов, отдельно – в Министерстве социальной политики, и они имели разные критерии". – уточнила она.