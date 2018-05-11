НБУ изменил правила обращения с наличными в особый период
Новости Бизнеса: Национальный банк Украины изменил требования к обращению с наличными в особый период.
Национальный банк уточнил порядок организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период, передает НБУ.
“Национальный банк уточнил порядок организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период. Для этого 5 мая 2018 года Правление Нацбанка приняло постановление № 51 “Об утверждении Положения об организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период”, — говорится в сообщении.
Такое решение было принято из-за необходимости усовершенствовать требования по организации наличного обращения и ведения кассовых операций в банковской системе в особый период, учитывая:
социально-политическую ситуацию, сложившуюся на сегодня в Украине;
существенные структурные изменения, произошедшие в НБУ;
принятие ряда нормативно-правовых и распорядительных актов Нацбанка, нормы которых требовали учета в нормативно-правовом акте НБУ.
В частности, в связи с централизацией и исключением из структуры НБУ территориальных управлений, постановление № 51 нормирует действия представителей Нацбанка в регионах в особый период, а также порядок работы в этот период отделов (управлений) денежного обращения Департамента денежного обращения в регионах.
Кроме того, принятый документ регулирует порядок работы с наличными уполномоченных и привлеченных банков в особый период.
Постановление № 51 разработано на замену ряда устаревших нормативно-правовых актов. В частности, утратили силу постановления Правления НБУ от 12 февраля 2004 года № 46, от 18 мая 2007 года № 189, от 3 марта 2015 № 157.
Постановление № 51 вступает в силу 11 мая 2018 года.