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НБУ изменил правила обращения с наличными в особый период

Кассовые операции будуть проводить по-новому
10:30 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: biz.nv.ua

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины изменил требования к обращению с наличными в особый период.

Национальный банк уточнил порядок организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период, передает НБУ.

“Национальный банк уточнил порядок организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период. Для этого 5 мая 2018 года Правление Нацбанка приняло постановление № 51 “Об утверждении Положения об организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период”, — говорится в сообщении.

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Такое решение было принято из-за необходимости усовершенствовать требования по организации наличного обращения и ведения кассовых операций в банковской системе в особый период, учитывая:

социально-политическую ситуацию, сложившуюся на сегодня в Украине;

существенные структурные изменения, произошедшие в НБУ;

принятие ряда нормативно-правовых и распорядительных актов Нацбанка, нормы которых требовали учета в нормативно-правовом акте НБУ.

В частности, в связи с централизацией и исключением из структуры НБУ территориальных управлений, постановление № 51 нормирует действия представителей Нацбанка в регионах в особый период, а также порядок работы в этот период отделов (управлений) денежного обращения Департамента денежного обращения в регионах.

Кроме того, принятый документ регулирует порядок работы с наличными уполномоченных и привлеченных банков в особый период.

Постановление № 51 разработано на замену ряда устаревших нормативно-правовых актов. В частности, утратили силу постановления Правления НБУ от 12 февраля 2004 года № 46, от 18 мая 2007 года № 189, от 3 марта 2015 № 157.

Постановление № 51 вступает в силу 11 мая 2018 года.

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Новости Бизнеса, Наличные, Нацбанк, Национальный банк Украины, НБУ.
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