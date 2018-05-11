Агентство в США выделит деньги Донбассу

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Украине дополнительные 125 миллионов долларов для Донбасса из-за российской агрессии.

Об этом говорится в сообщении агентства в социальной сети Facebook.

В частности, сказано, что объявление о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 млн. долларов для Донбасса и тех окружающих территорий, которые ощутили на себе влияние российской агрессии, будет сделано 15 мая в 15:00 во время торжественной церемонии открытия Центра коворкинга и экономических инноваций "Топ Плейс" в Славянске по адресу: ул. Торская, 67, Монополия Крона, 3-й этаж.

Участие в церемонии примут заместитель администратора и руководителя Бюро Агентства США по международному развитию (USAID) по делам стран Европы и Евразии Брок Бирман, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития", - говорится в сообщении.