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Агентство в США выделит деньги Донбассу

USAID
14:42 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: USAID выделит дополнительные 125 млн долларов для Донбасса из-за российской агрессии.

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Украине дополнительные 125 миллионов долларов для Донбасса из-за российской агрессии.

Об этом говорится в сообщении агентства в социальной сети Facebook.

В частности, сказано, что объявление о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 млн. долларов для Донбасса и тех окружающих территорий, которые ощутили на себе влияние российской агрессии, будет сделано 15 мая в 15:00 во время торжественной церемонии открытия Центра коворкинга и экономических инноваций "Топ Плейс" в Славянске по адресу: ул. Торская, 67, Монополия Крона, 3-й этаж.

Участие в церемонии примут заместитель администратора и руководителя Бюро Агентства США по международному развитию (USAID) по делам стран Европы и Евразии Брок Бирман, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития", - говорится в сообщении.

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Новости Бизнеса, USAID, Донбасс, Помощь Донбассу, США, Украина.
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