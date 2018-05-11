Израильские налоговики занялись поисками криптовалютных трейдеров
Новости Бизнеса: Заподозренным в уклонении от уплаты налогов, ведомство рассылает соответствующие уведомления.
Налоговая Израиля через соцсети выявляет криптовалютных трейдеров, не платящих подоходный налог.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Insider.Pro.
Представители налоговой требуют раскрыть информацию о транзакциях, счетах и кошельках, которыми владеют нарушители. Также уклонистам необходимо сообщить, занимаются ли они майнингом. Предварительно, в отношении некоторых подозреваемых уже составлены протоколы, хотя никаких фактических доказательств у ведомства нет.
Как именно ведется мониторинг не уточняется, однако предполагается, что персональные данные торговцев биткоинами налоговики получают от банков, которые весьма враждебно относятся к криптовалютным транзакциям.
Напомним, налоговая служба Израиля признала биткоин активом. Согласно действующему в стране законодательству, тем, кто осуществляет операции с криптовалютой необходимо уплачивать налог на прирост капитала в размере 25%, с юридических лиц взимается НДС в размере 17%.
Примечательно, что при этом ЦБ Израиля до сих пор не признал биткоин валютой и вообще законным платежным средством.
Напомним, министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – "электронного шекеля" — в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке".