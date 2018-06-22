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Стало известно, когда шахтерам обещают выплатить долги по зарплате

Забастовка шахтеров
14:30 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Первый заместитель министра энергетики Анатолий Корзун пообещал выплатить задолженность по заработным платам шахтерам до конца года.

Вопрос задолженности по заработной плате перед работниками государственных угледобывающих шахт будет решен до конца года в случае поддержки бюджетного комитета и парламента. Об этом сообщил во время Часа правительства в Верховной Раде первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун, отвечая на вопрос народного депутата Сергея Шахова о задолженности по зарплатам шахтерам.

"В случае поддержки бюджетного комитета и парламента, этот вопрос будет решен, и задолженность до конца года шахтеры больше не будут иметь", - сказал он.

Корзун отметил, что на прошлой неделе премьер-министр поручил Минфину и Минэнергоугля наработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки.

"Относительно задолженности по зарплате перед шахтерами, то она не такая критическая, как была в прошлые периоды. Вместе с тем, на прошлой неделе было поручение премьер-министра Минфину и нашему министерству наработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки. Это для тех предприятий, которым не хватает собственной товарной продукции для выплаты 100% зарплаты", - сказал он.

Гройсман о зарплатах шахтерам: У меня нет печатного станка

В свою очередь, присутствовавший в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что задолженность по зарплатам возникают из-за разницы цены на добытый уголь на госшахтах и цены его продажи.

"Шахтеры добывают продукции по значительно высокой цене, чем стоит их продукция. Условно говоря, если уголь стоит 2,5 тысячи гривень, то уголь добытый на госшахтах, стоит 15 тысяч гривень. В этом возникает разница и начинают страдать украинские шахтеры. Я подчеркнул, что шахтеры не должны страдать от этого, поэтому я поручил найти источники дотаций. Это миллиарды гривень. Поэтому мы должны понимать, что если дать дотацию, то надо где-то забрать эти деньги", - сказал он.

Как сообщалось, в конце мая директор Департамента угольно-промышленного комплекса Александр Владыченко сообщил, что долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий на сегодня составляют 406,8 миллиона гривень и являются результатом тяжёлого экономического состояния государственного угольного сектора.

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Новости Бизнеса, Выплата, Задолженность по зарплатам, Кабмин, Министерство энергетики, Погашение, Шахтеры.
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