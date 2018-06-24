Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости Бизнеса: Выплаты по краткосрочному государственному долгу Украины составят до 31 марта 2019 года 42,7 млрд долларов.
До 31 марта 2019 года Украина должна выплатить 47,2 млрд долларов внешнего долга. Об этом сообщили в НБУ в ответ на запрос.
"Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения на конец I квартала 2018 составил 47,2 млрд долларов. То есть это — долг, который Украина должна выплатить с 1 апреля 2018 до 31 марта 2019 года”, - отметили в Нацбанке. При этом, на конец I квартала 2018 года краткосрочный внешний долг правительства и НБУ составляет 3,3 млрд долларов.
Краткосрочный внешний долг Украины по остаточному сроку погашения — сумма платежей по внешним обязательствам страны, которые должны быть реализованы в течение следующего за этой датой, года, и по составу включает краткосрочный долг и выплаты по долгосрочному долгу в течение следующего года. Прогнозные платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в 2018 году по действующим соглашениям составляют 326,69 млрд грн.