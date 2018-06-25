Украина сократила размер госдолга

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в мае 2018 года сократился на 1%, или на $0,79 млрд, - до $76,26 млрд, сообщило Министерство финансов на своем сайте.

Согласно его данным, в национальной валюте госдолг уменьшился на 1,4%, или на 27,97 млрд грн, – до 1,993 трлн грн.

По данным Минфина, сокращение долга обусловлено как погашением части обязательств, так и укреплением курса нацвалюты в отчетном периоде.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 0,1%, или на $0,05 млрд, в гривне, благодаря ее укреплению он снизился существеннее – на 6,9%, или на 148,67 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в мае сократился на 1% - до 1,731 трлн грн (в долларах - на 0,7%, до $66,22 млрд), в том числе внешний - на 1,9%, до 0,983 трлн грн (в долларах - на 1,6%, до $37,63 млрд).

Гарантированный государством долг в мае сократился на 3,6% - до 262,32 млрд грн (в долларах - на 3,3%, до $10,04 млрд), в том числе внешний – на 3,8%, до 248,76 млрд грн (в долларах - на 3,4%, до $9,52 млрд).

Министерство также уточнило, что по итогам мая доля госдолга в долларах США увеличилась с 41,35% до 41,95%, в гривне – с 31,93% до 32,18%, тогда как в валюте МВФ SDR – сократилась с 17,66% до 17,10%, в евро – с 7,9% до 7,61%. Немногим более 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в мае укрепился до 26,14 грн/$1 с 26,23 грн/$1 в апреле, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

Как сообщалось, Минфин прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Предельный размер государственного долга, как ожидается, на конец 2018 года не превысит 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.

По оценкам Минфина, госдолг к концу 2018-го не должен превысить 2,756 трлн грн.

Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%, в том числе прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный – до 10,3% с 11,7% ВВП.